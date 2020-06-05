ترمب: تجاوزنا إلى حدّ كبير" وباء كوفيد-19

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واشنطن: أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن بلاده "تجاوزت إلى حدّ كبير" وباء كوفيد-19، الذي لا يزال يودي بحياة حوالى ألف شخص يومياً في الولايات المتحدة.

وتعليقاً على التراجع المفاجئ لمعدّل البطالة في أيار/مايو، تفاخر ترمب "بقوّة" الاقتصاد الأميركي. وقال في مؤتمر صحافي عقده في البيت الأبيض "هذه القوة أتاحت لنا تجاوز هذا الوباء الفظيع، لقد تجاوزناه إلى حدّ كبير".

وأضاف "اتخذنا كل القرارات التي كان يجب اتخاذها" في حين يتعرّض لانتقادات بسبب إدارته للأزمة الصحية.

واعتبر أن الولايات المتحدة "قامت بخطوة كبيرة" في إطار "انتعاش" اقتصادها، مضيفا أنّ الأشهر المقبلة ستثبت أن الاقتصاد الذي كان بحال جيدة قبل الوباء والعزل سينتعش من جديد.

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ودعا مجدداً حكام الولايات حيث لا تزال سارية اجراءات العزل وقيود أخرى لاحتواء كوفيد-19، إلى رفعها.

وقال "نريد انتهاء العزل بشكل صارم في هذه الولايات" مؤكداً أن الوضع جيد في الأماكن التي رُفعت فيها القيود.



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