شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بجدول زمنى لتطوير منظومة الرى وتوفير الاعتمادات اللازمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب عادل بدوى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن تطوير منظومة الرى، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة، متسائلا عن الاعتمادات المالية المقترح تخصيصها لتطوير منظومة الرى فى الموازنة العامة الجديد، والجدول الزمنى للتنفيذ على مستوى الجمهورية، خاصة وأن منظومة الرى من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام كبير تحت قبل البرلمان، وهذا ترجمة لاهتمام الدولة بهذا الأمر، مما يستوجب ضرورة ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع حتى يتم الوصول للهدف المنشود من التطوير وهو خطوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن تطوير منظومة الرى لم يعد رفاهية خاصة فى الأراضى القديمة، ولكن التطوير يعني تعظيم الاستفادة من الموارد المائية فى ظل محدوديتها، لتوفير مقننات مائية لزيادة مساحة الرقعة الزراعية، حيث تتجه الدولة حاليا لزيادة مساحة الأراضي الزراعية، وهذا بدوره يتطلب توفير مقننات مائية، وتطوير المنظومة يساهم بشكل كبير فى ذلك، مما يتطلب ضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة خاصة وأن هناك بعض صغار المزارعين غير قادرين على أن يتم تقسيط هذا الأمر على دفعات مريحة حتى لا يمثل الأمر عبئا عليهم.

وأضاف عضو البرلمان، أن تطوير منظومة الرى يوفر ما يقرب من ثلث المياه المخصصة للزراعة، وهذا يعنى تعظيم الاستفادة من هذه الكمية فى زراعة مساحات زراعية أخرى، مشددا على ضرورة تنفيذ خطة ترشيد استهلاك المياه والتى يعد تطوير منظومة الرى واحدا من أبرزها.

ووفقا لنص المادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه. ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريـخ وساعة ورودها.

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وتسرى على طلب الإحاطة أحكام المواد 199 ،200 عدا البند ثانياً ،203 من هذه اللائحة.