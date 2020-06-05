صحيفة أمريكية: ترامب يأمر بسحب آلاف الجنود من ألمانيا بحلول سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

قال مسؤولون حكوميون أمريكيون، الجمعة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجه وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إلى سحب آلاف القوات الأمريكية من ألمانيا بحلول سبتمبر، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال".

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن تلك الخطوة ستقلل من عدد القوات الأمريكية في ألمانيا بمقدار 9500 جندي من 34500 جندي يتم تعيينهم بشكل دائم هناك.

في ألمانيا يتواجد نحو 38 ألف جندي أمريكي، وهي تستضيف بذلك أكبر عدد من الجنود الأمريكيين في أوروبا، ولا يفوق هذا العدد سوى عديد جنود الولايات المتحدة في اليابان.

تواجد القوات الأميركية في ألمانيا ينظمه اتفاق دفاع بين الدولتين منذ منتصف القرن الماضي، وهو لا يقتصر على أفراد أو طائرات ومنشآت، بل مؤسسات لها أبعاد عسكرية واقتصادية.

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