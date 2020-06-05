نائب محافظ جنوب سيناء تتفقد منطقة الجراجرة بمدينة رأس سدر

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:
أجرت المهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، زيارة لمدينة رأس سدر، تفقدت خلالها منطقة الجراجرة، وقرية أبوصويرة، للوقوف على حالة الشوارع والمباني العامة، لوضع خطة لتطويرهما، وذلك بناءً على تعليمات اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء.
كما تفقدت نائبة المحافظ المنازل التي جرى إنشائها للمتضررين من السيول بمنطقة السادات، لتطوير ورفع الكفاءة هذه المنازل، تمهيدًا لتسليمها للمواطنين.
وطالبت نائب المحافظ بتشكيل لجنة لحصر قاطني البيوت البدوية والتنسيق مع العواقل والمشايخ، تمهيدًا لعقد لقاء معهم للاستماع إلى مطالبهم.
رافق نائبة المحافظ في جولتها، اللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ، والمحاسب علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر، وممثل عن الإدارة الهندسية بالمدينة.
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