إسكان الوادي الجديد: تنفيذ مشروعات خدمية في الفرافرة بتكلفة 11 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمركز الفرافرة، بتكلفة 11 مليون و138 ألف جنيه.

وتضمنت المشروعات إسكان الأولى بالرعاية بواقع 3 عمارات سكنية وسوق حضاري وتطوير سكن الأطباء بمدينة الفرافرة، ومحطة رفع صرف صحي بقرية عبدالمجيد الجغيل، ووحدة بيطرية بقرية النهضة بمركز الفرافرة، ووحدتي إطفاء بقرية النهضة وبمدينة الفرافرة، على أن تنتهي المشروعات خلال الفترة المقبلة.

وقال المهندس عادل عمر محمد، مدير عام مديرية الإسكان بالمحافظة، في بيان له، إنه جرى الانتهاء من إنشاء الوحدة البيطرية بقرية النهضة بمركز الفرافرة، بتكلفة 1.7 مليون جنيه، تحت إشراف وتنفيذ إدارة إسكان الداخلة.

وأضاف عمر، أنه جرى الانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء ملعب خماسي وحديقة أطفال وحمام سباحة وحديقة عائلات ومسرح بتكلفة 750 ألف جنيه، وسوف يجري إنشاء محال بالسور الغربي.