وكيل وزارة الصحة بالشرقية يتفقد "فيلا" خصصها مالكها لعزل مصابي "كورونا"-صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

تفقد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الجمعة، فيلا بمدينة مشتول السوق؛ ساهم بها مالكها لتخصص كمقرًا للعزل للحالات المصابة بفيروس "كورونا" المُستجد.

واطمأن وكيل وزارة الصحة، على غرف المبنى والتهوية ودورات المياه، مشيرًا إلى أن المبنى مكون من 3 طوابق، جاهزة لاستخدامها لعزل الحالات البسيطة المصابة بالفيروس.