محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي:

توفي أمين شرطة، اليوم الجمعة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، داخل مستشفى الحميات للحجر الصحي بمحافظة قنا.

وأفاد مصدر طبي، إن أمين شرطة، يبلغ من العمر 43 عامًا، مقيم بمركز نقادة، جنوب محافظة قنا، لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم الجمعة بمستشفى حميات قنا للحجر الصحي بعد تدهور حالته الصحية جراء إصابته بفيروس كورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة مصاب بفيروس كورونا بمستشفى حميات قنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.