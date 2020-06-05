إيطاليا تسجل 85 وفاة و518 إصابة جديدة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - روما - أ ش أ

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم الجمعة، تسجيل 85 وفاة و518 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقارنة بـ88 وفاة و177 إصابة سجلت أمس الخميس، وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات إلى 33 ألفا و774، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 234 ألفا و531، لتحتل إيطاليا المرتبة السادسة عالميا من حيث الإصابات والرابعة من حيث عدد الوفيات.

وأشارت السلطات الصحية الإيطالية- حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الجمعة- إلى أن أكثر من 400 إصابة جديدة سجلت في إقليم لومبارديا.

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