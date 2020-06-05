تعافي 7 حالات جديدة من كورونا وخروجهم من عزل بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان: أعلنت مديرية صحة بني سويف، اليوم الجمعة، تعافي 7 حالات جديدة من فيروس كورونا وخروجها من العزل بمستشفيي الواسطي و سمسطا المركزيين. ومن جانبه هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المتعافين من الفيروس، متمنيًا لهم دوام الصحة والعافية، وأن يعم الخير على جموع الشعب المصري.

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