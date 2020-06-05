السعودية تعلن وفاة الأمير سعود بن عبد الله بن فيصل آل سعود

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الخميس 4 جوان 2020، وفاة الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، حيث سيتم تشييع جثمانه يوم غد الجمعة في الرياض.
وقدم العديد من الأمراء التعازي في وفاة الأمير السعودي، حيث قال تركي الفيصل الرشيد على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "انتقل إلى رحمة الله تعالى الصديق والجار الحبيب صاحب السمو الملكي الأمير سعود العبد الله الفيصل".
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