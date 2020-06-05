حاكم نيويورك: وفيات كورونا في الولاية بلغت أدنى مستوياتها منذ بدء تفشيه الوباء

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندريو كومو، أن معدل الوفيات اليومية جراء فيروس كورونا مستمرة في الانخفاض في الولاية حيث سجلت أقل حصيلة للمتوفين بيوم واحد منذ بداية تفشي العدوى.

وقال كومو اليوم الجمعة، إن نيويورك سجلت 42 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الرابع

من يونيو الجاري، مقابل 52 في اليوم السابق.

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وأضاف: "لدينا أقل عدد من الوفيات بسبب فيروس كورونا منذ بداية انتشاره"، وعزى النجاحات في المعركة ضد المرض إلى جهود السلطات الرامية إلى توعية السكان بشأن طبيعة

الخطر الناجم عن الفيروس وكيفية التصرف للحد من تفشيه.

وأكد أن المعدل اليومي للوفيات انخفض من حوالي 800 حالة خلال ذروة الجائحة قبل 8 أسابيع إلى 42 أمس الخميس.

كما أفاد بأن عدد المصابين بكورونا في مستشفيات الولاية يتراجع أيضا، مضيفا: "لم أفعل شيئا من أجل ذلك، والناس غيروا جذريا طريقة تصرفهم لأنه كانت لديهم المعلومات الضرورية للقيام بذلك".