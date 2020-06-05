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إيطاليا تُسجل 85 وفاة و518 إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت السلطات الصحية الإيطالية اليوم الجمعة تسجيل 85 وفاة و518 إصابة جديدة بفيروس ، مقارنة مع 88 وفاة و177 إصابة سجلت أمس الخميس.

 

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى

33774، فيما راتفعت حصيلة الإصابات إلى 234531، لتحتل إيطاليا المرتبة السادسة عالميا من حيث الإصابات والرابعة من حيث عدد الوفيات.

وأشارت السلطات الصحية إلى أن أكثر من 400 إصابة جديدة سجلت في إقليم لومبارديا.

ورفعت الحكومة الأربعاء قيودا كانت فرضتها على التنقل بين المناطق، رغم شكوى بعض حكام الأقاليم الذين يخشون من أن السماح للمواطنين بالسفر خارج لومبارديا قد ينشر الفيروس في مناطق جديدة.

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