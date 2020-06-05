ترامب يشكر روسيا والسعودية.. تعرف على السبب

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شكره مجددا لروسيا والسعودية، على مساعدتهما الولايات المتحدة في إنقاذ قطاعها النفطي.

وقال ترامب للصحفيين اليوم الجمعة: "لقد أنقذنا صناعتنا النفطية ولو فقدناها لكان ذلك كارثة".

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وتابع: "هل تعرفون من ساعدنا؟

السعودية وروسيا، ومن ثم دفعنا المكسيك للقيام بما كان ينبغي عليها فعله".

وأضاف: "والآن يبلغ سعر النفط قرابة 40 دولارا للبرميل، فيما سبق واعتبر البعض أن ذلك مستحيل،

لكننا نجحنا حتى وافقت السعودية وروسيا والدول الأخرى الموقعة على اتفاقية أوبك+ على تخفيضات كبيرة في إنتاجها النفطي، ونثمن ذلك كثيرا".

يذكر أن دول مجموعة "أوبك+" قد توصلت في 12 أبريل الماضي، إلى اتفاق وصف بـ"التاريخي" يقضي بخفض إنتاج النفط بواقع 9.7 مليون برميل يوميا في مايو ويونيو.