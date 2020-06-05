ارتفاع إصابات كورونا في الكويت وانخفاضها في البحرين

سجلت الكويت 723 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية مقابل 562 حالة في اليوم السابق، فيما أبلغت البحرين عن تسجيل 504 حالات جديدة مقابل 655 قبل يوم.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها أن بين المصابن الجدد 262 كويتيا و94

مصريًا.

وأضاف البيان أن 8 حالات وفاة وقعت خلال اليوم الماضي لترتفع الحصيلة إلى 244، فيما بلغ إجمالي المتعافين 18277 بتماثل 1054 شخصا للشفاء خلال اليوم الأخير.

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وفي البحرين أعلنت وزارة الصحة تسجيل 434 إصابة جديدة

تضاف إلىها 67 حالة تم الإعلان عنها في وقت متأخر مساء أمس الخميس، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 5240.

وبشفاء 743 مريضا خلال اليوم الماضي وصل مجموع المتعافين إلى 8471.

وفي وقت سابق اليوم أفادت الوزارة بوفاة مواطنة بحرينية مصابة بكورنا، دون ذكر إجمالي الوفيات المسجلة في المملكة، إلا أن مصادر متفرقة تشير إلى بلوغ الوفيات 22 حالة.