حصيلة وفيات كورونا في بريطانيا تتجاوز الـ40 ألفًا

تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في بريطانيا عتبة الـ40 ألفا، لتصبح بهذه الحصيلة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة. بعد الولايات المتحدة. وأعلنت وزارة الصحة البريطانية تسجيل 357 وفاة جديدة في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 176 وفاة أمس الخميس. في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 176 وفاة أمس الخميس. وارتفع بذلك عدد الذين توفوا بالفيروس حتى مساء أمس إلى 40261 شخصاً.

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