في اليوم العالمي للبيئة.. البدء بإنشاء أول محمية بحرية في الأردن

أعلنت سلطات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في الأردن عن انطلاق العمل على إنشاء أول محمية بحرية في البلاد، وذلك بالتزامن مع احتفال دول العالم باليوم العالمي للبيئة.

وقال رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، نايف أحد بخيت، إن مفهوم الاستدامة وحماية الموارد الطبيعية في العقبة يحظى بخصوصية كبيرة نظرا

للأهمية التي تتميز بها في ظل وجود الموارد البحرية الفريدة والمميزة، وبموقعها على خريطة السياحة العالمية.

وأضاف أن إنشاء المحمية البحرية يأتي تنفيذا لتوجيهات الملك عبد الله الثاني خلال زيارته للعقبة الأسبوع الماضي، وبالتعاون مع برنامج منظمة الأمم

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المتحدة الإنمائي.

وأوضح أن تأسيس المحمية يأتي استكمالا لشبكة المحميات الطبيعية في الأردن ومساهمة في تحقيق التزامات البلاد بموجب اتفاقية التنوع الحيوي التي تتطلب حماية الأنظمة البيئية البرية والبحرية في العالم.

وأشار إلى أن إقامة المحمية سيعقبها العمل على بدء التحضيرات لإعداد ملف الترشيح لقائمة التراث الطبيعي العالمي لمنظمة "اليونيسكو" حتى يتم منح العقبة الفرصة لجذب أنظار العالم واستقطاب المزيد من السياح.