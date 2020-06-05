السعودية.. إعادة حظر التجوال في جدة لمدة 15 يومًا

وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، إن هذا القرار يستند على ما نص عليه البيان المنشور يوم الإثنين الموافق 25 أيار/مايو الماضي، من أن جميع الإجراءات الواردة فيه تخضع للتقييم والمراجعة الدورية، للنظر في تمديد أي مرحلة أو العودة عنها إلى اتخاذ إجراءات احترازية مشددة، بحسب ما تقتضيه المعطيات الصحية.

وأضاف أنه بناء على التقييم الصحي المرفوع من الجهات الصحية المختصة، بعد مراجعتها للوضع الوبائي، ونسب الإشغال المرتفعة لأقسام العناية المركزة، فستكون الاحترازات المطبقة في مدينة جدة كالتالي:

– منع التجوال في جميع أنحاء المدينة، من الساعة الثالثة عصرًا إلى السادسة صباحًا.

-تعليق أداء الصلوات في المساجد.

-تعليق الحضور إلى مقرات العمل بالوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

– تعليق تقديم الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي.

– استمرار السماح بالرحلات الداخلية الجوية والبرية وعبر القطارات.

– السماح بالدخول والخروج من المدينة في غير أوقات منع التجوال.

– منع أي تجمعات لأكثر من خمسة أشخاص.

– استمرار الفئات المستثناة بقرارات سابقة في ممارسة أعمالها، مـع مراعـاة أن يكـون ذلك في أضيـق نطـاق، ووفـق الإجـراءات والضوابـط التـي تضعهـا الجهـة المعنية.

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وشدد المصدر، على استمرار مراقبة عدد الحالات الحرجة في مدينة الرياض، التي تشهد ارتفاعًا مستمرًا خلال الأيام الأخيرة، وذلك استعدادًا لأخذ الإجراء المناسب في حال استمر هذا الارتفاع.

وأوضح أن بقية مدن ومحافظات المملكة سيستمر الوضع بها كما هو معمول به حاليًا، وفي حال ظهور بوادر توجب إجراء تغيير في الآلية في أي منطقة أو محافظة أو مدينة أو حي، فإن ذلك سيعلن في حينه.

وسجلت السعودية، اليوم الجمعة، 31 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و2591 إصابة جديدة، و1651 حالة تعافي، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 70616 حالة.