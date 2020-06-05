“الأمر متروك لك”..ظريف يعلق على إعلان ترامب حول الاتفاق مع طهران

وكتب ظريف في حسابه الرسمي على ”تويتر“، وهو يخاطب ترامب ”نحن، على عكس تصرفات مرؤوسيك، حققنا مبادلة إنسانية، وكان لدينا اتفاق عندما دخلت المكتب (رئاسة الجمهورية)، فإن إيران والمشاركون الآخرون في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) لم يتركوا الطاولة (المفاوضات) أبدا“.

وأضاف ظريف لترامب: ”قام مستشاروك -معظمهم تم إخراجهم- بمراهنة غبية، الأمر متروك لك لتقرر ما تريد إصلاحه“.

وكان ترامب قد شكر أمس الخميس إيران لإطلاقها سراح الجندي السابق في البحرية ”مايكل وايت“ الذي كانت تحتجزه، معتبرا أن هذا الإفراج يُظهر إمكانية إبرام اتفاق بين العدوين اللدودين، مضيفا في تغريدة له ”شكرا إيران، هذا يُظهر أن التوصل إلى اتفاق أمر ممكن“.

وأفرجت إيران، الخميس، عن العضو السابق في البحرية الأمريكية، مايكل وايت الذي جرى اعتقاله في إيران في يوليو 2018، ووصل إلى مطار زيورخ الدولي على متن طائرة سويسرية حكومية حيث كان في استقباله برايان هوك مسؤول الملف الإيراني في وزارة الخارجية الأمريكية، وقد أفرجت واشنطن عن الطبيب الإيراني مجيد طاهري الذي ظل معتقلاً في السجن لمدة 16 شهرا.