كتب هاني نصر العربي في الجمعة 5 يونيو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر الجزائر تسجل 104 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
سجلت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الجمعة، 104 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال 24 ساعة الأخيرة.
وذكرت الوزارة أن الحالات الجديدة ترفع إجمالي الإصابات في الجزائر إلى 9935 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.
أما فيما يخص الوفيات، فقد ارتفع الإجمالي إلى 690 حالة وفاة، بعد تسجيل 9 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.
ولفتت الوزارة الجزائرية إلى أن 156 حالة تماثلت للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع الإجمالي إلى 6453 حالة.
ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 6,315 مليون إصابة، بينهم أكثر من 375 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,875 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.