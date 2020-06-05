كتب هاني نصر العربي في الجمعة 5 يونيو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر الجزائر تسجل 104 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الجمعة، 104 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال 24 ساعة الأخيرة.

وذكرت الوزارة أن الحالات الجديدة ترفع إجمالي الإصابات في الجزائر إلى 9935 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

أما فيما يخص الوفيات، فقد ارتفع الإجمالي إلى 690 حالة وفاة، بعد تسجيل 9 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

ولفتت الوزارة الجزائرية إلى أن 156 حالة تماثلت للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع الإجمالي إلى 6453 حالة.

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