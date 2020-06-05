الأردن يسجل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ويذكر أن قال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، إن الأردن تتعامل مع أزمة فيروس كورونا بطريقة نموذجية، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة ستشمل فتح المدارس والجامعات.

وأوضح "العضايلة"، خلال مؤتمر صحفي له، الخميس، أن غالبية إصابات كورونا في الأردن مؤخرا هي لأشخاص قادمين من الخارج.