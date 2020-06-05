ترامب: الولايات المتحدة تجاوزت إلى حدّ كبير وباء كورونا

وسبق أن كتب ترامب تغريدة، اليوم، نسب فيها الفضل لنفسه في تقرير "مذهل" للوظائف الأمريكية أظهر انخفاض معدل البطالة في البلاد خلال جائحة فيروس كورونا.

وقال ترامب بعد دقائق من نشر الحكومة تقرير الوظائف في مايو الماضي: "حقا تقرير وظائف كبير. أحسن الرئيس ترامب".

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