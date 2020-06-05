- الغزالية/ ٥ اصابات

- الحارثية/١ اصابة

- المنصور/١ اصابة

- حي العامل/ ١٠ اصابات

- الحرية/ ١٥ اصابة

- ابو دشير/ ٢ اصابة

- التاجي/ ٦ اصابات

- الطوبجي/٣ اصابات

- حي الجامعة/٥ اصابات

- حي العدل/٢ اصابة

- كرادة مريم/ ٣ اصابات

- الكرخ/ ٤ اصابات

- شارع حيفا/ ١ اصابة

- الاسكان/ ٣ اصابات

- الشالجية/ ٢ اصابة

- الكاظمية/٣٢ اصابة

- القادسية/ ١ اصابة

- الدورة/ ٥ اصابات

- البياع/١ اصابة

- حي الجهاد/ ٨ اصابات

- الاعلام/ ٢ اصابة

-الشعلة/ ١٠ اصابات

- العامرية/ ٢ اصابة

-الطارمية/١ اصابة

- المواصلات/١ اصابة

- ابو غريب/ ٢ اصابة

- السيدية/ ٣ اصابة

- المعالف/ ١ اصابة

- سكنة جانب الرصافة/ ٧ اصابات

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كانت هذه تفاصيل خبر صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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