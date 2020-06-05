اعلنت نجدة بغداد، الجمعة، عن انتشال جثة شاب من نهر دجلة شمالي بغداد.
وقالت نجدة بغداد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز غواصي النجدة النهرية وزوارق النجدة تنتشل جثة رجل من داخل نهر دجلة من جهة الكاظمية".
وأضاف البيان أن "الغريق يبلغ من العمر ما يقارب ٣٠ سنة والسبب يعود الى السباحة في النهر".
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