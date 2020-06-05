اعتقال ثلاثة اشخاص بحوزتهم موادة مخدرة غربي بغداد

اعلنت شرطة النجدة، الجمعة، عن اعتقال ثلاثة اشخاص بحوزتهم موادة مخدرة في المنصور غربي بغداد.

وقالت شرطة النجدة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "دوريات شرطة نجدة اليرموك تمكنت من القاء القبض على (٣) اشخاص وبحوزتهم مواد مخدرة (كرستال. جهاز تعاطي) ضمن منطقة المنصور".

وأضاف البيان أنه "تم تفتيشهم وعثر بحوزتهم المواد المخدرة وتم تسليمهم الى مركز الشرطة اصولياً".