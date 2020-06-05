الصحة تطرح إرشادات وقائية جديدة لتأمين المواطنين من الإصابة بكورونا

وذكرت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "على المواطنين ارتداء الكمامة طيلة تواجدك خارج المنزل او عند الاختلاط، والاستمرار بغسل وتعقيم الايدي مع لبس كفوف الوقاية".

وشارت إلى "ضرورة عدم ملامسة أصابع الكف للأنف والفم والعين، واعتماد التباعد الاجتماعي في كل فعاليات الحياة اليومية".