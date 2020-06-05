شكرا لقرائتكم ترمب: السعودية وروسيا ساعدتا في إنقاذ صناعة النفط الأميركي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الجمعة أن السعودية وروسيا ساعدتا في إنقاذ صناعة النفط الأميركي.
في سياق آخر، أكد ترمب خلال مؤتمر صحفي أن إدارته ستعيد فتح الاقتصاد الأميركي، مشيراً أن إلى البلاد تجاوزت أزمة كورونا.
وقال ترمب: "أنقذنا أرواح الملايين بقرار إغلاق الولايات المتحدة"، مضيفاً: "تعلمنا الكثير من جائحة كورونا".
في سياق آخر، جدد ترمب اتهامه للصين بالتسبب بتفشي فيروس كورونا في العالم.
كما قال ترمب إن "الاقتصاد الصيني لن يلحق باقتصادنا"، مضيفاً أن بكين "استغلت الولايات المتحدة على مدى سنوات".
وذكّر بأن واشنطن فرضت على الصين "عشرات المليارات من الرسوم" مؤخراً.
وأخيراً وقّع ترمب قراراً لحماية الرواتب من تداعيات جائحة كورونا.
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