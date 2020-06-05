ترامب «يشكر نفسه» بعد تقرير الوظائف الأمريكية.. ويصف منافسه في الانتخابات بـ «النعسان»

ترامب «يشكر نفسه» بعد تقرير الوظائف الأمريكية..

نسب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفضل لنفسه في نتائج تقرير الوظائف الأمريكية، والذي كشف عن انخفاض معدل البطالة في البلاد خلال أزمة فيروس كورونا التي تمر بها البلاد.

وعقب الإعلان عن تقرير الوظائف لشهر مايو الماضي، كتب ترامب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر سلسلة من التغريدات قال فيها: ”حقا تقرير وظائف كبير.. أحسنت الرئيس ترامب.. إنه رقم رائع.. إنه مبهج. دعونا نصفه بصراحة، السوق على حق، إنه مذهل“.

واعتبر ترمب أن "الديمقراطيين قلقون" بعد مؤشرات على بدء تعافي الوظائف في الولايات المتحدة.

وكتب ترامب تغريدة أخرى قال فيها إن "الوحيد القادر على قتل هذا التعافي هو جو بايدن النعسان"، مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية.

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ووفقاً للتقرير الشهري الذي تصدره وزارة العمل، والذي يحظى بمتابعة وثيقة، فإن معدل البطالة انخفض 13.3 بالمئة الشهر الماضي من 14.7 بالمئة في أبريل.

كما ارتفع عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية بمقدار 2.509 مليون وظيفة بعد انخفاض قياسي 20.687 مليون في أبريل.

ويأتي التقرير رداً على توقعات بأن معدل البطالة سيقترب من 20 بالمئة في مايو بعد تسريح ملايين العاملين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانة بطالة.