خريبكة تنتصر على كورونا.. شفاء بائع سمك والمدينة خالية الآن من الفيروس

تماثل بائع سمك للشفاء، اليوم الجمعة، في جناح كوفيد-19 في المستشفى الإقليمي في خريبكة، بعدما أكدت التحاليل المخبرية خلوه التام من فيروس كورونا.

وحسب مصادر “اليو24″، فإن التحاليل المخبرية أكدت شفاء بائع سمك في مدينة خريبكة، بعد قضائه 9 أيام من العلاج في جناح كوفيد-19 في مستشفى الحسن الثاني في خريبكة.

وأضاف المصدر ذاته أن إقليم خريبكة أصبح خاليا من فيروس كورونا، بعد شفاء آخر المصابين، ليضاف إلى إقليمي خنيفرة، والفقيه بنصالح بـ0 حالة إصابة نشطة.

وكان إقليم خريبكة قد عرف تسجيل 30 حالة إصابة مؤكدة، 26 منها تماثلت للشفاء، و4 فارقت الحياة، فيما بلغ إجمالي الإصابات في جهة بني ملال – خنيفرة، منذ إنطلاق الجائحة 113 إصابة مؤكدة.