الأمن يستدعي الشابة التي أعلنت الاتصال بها للعب دور ضحية الريسوني: تم تصويري وأنا أتلقى الاستدعاء في مقر عملي

أعلنت الشابة “أ. ص”، قبل قليل، توصلها باستدعاء عاجل من طرف الشرطة القضائية في ولاية أمن الدار البيضاء، وذلك بعد نشرها تدوينة، في وقت سابق، تكشف فيها محاولة إقناعها بوضع شكاية في حق الزميل سليمان الريسوني.

وقالت الشابة، اليوم الجمعة، في تدوينة على حسابها في موقع “فايسبوك”، إنها توصلت “للتو باستدعاء عاجل من طرف رئيس الفرقة الجنائية الولائية، في مصلحة الشرطة القضائية، بولاية أمن الدار البيضاء”.

وأضافت أنه تم تصويرها وهي تتلقى الاستدعاء في مقر عملها.

وكانت المدونة المذكورة قد فجرت فضيحة كبيرة، قبل أيام، معلِنة أنه يتم الاتصال بها على أساس أنها “ضحية” في ملف رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم” سليمان الريسوني.

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وأوضحت الشابة، في منشور لها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي قبل أسبوع، أنه تم للمرة الثانية الاتصال بها، من طرف محامية “المشتكي” في ملف سليمان الريسوني، على أساس أنها ضحية له.

وقالت الشابة معلقة على الاتصال بها من طرف المحامية، “لا أعرف ماذا يحبَك، لكني من هاذ المنبر أقول، أني لا تربطني أي صلة بالشخص إياه، ولم أتعرض من قبل لتحرش أو اعتداء من طرفه”، مهددة بمقاضاة المروج لإشاعة تعرضها لاعتداء أو تحرش، ومضيفة “كفى من الاصطياد في الماء العكر”.