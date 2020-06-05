شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا توقف "كلوروكين": ليس علاجا لـ "كوفيد 19" والان نبدء بالتفاصيل
وقال مارتن لاندراي الأستاذ بجامعة أوكسفورد والذي يشارك في التجربة "استعرضنا البيانات وتوصلنا إلى أنه لا يوجد دليل على أثر مفيد لهيدروكسي كلوروكين على المرضى الذين يعالجون من كوفيد، وقررنا وقف تسجيل المرضى لاختبار هيدروكسي كلوروكين عليهم على أن يسري القرار على الفور".
وأضاف "هذا ليس علاجا لكوفيد-19".
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