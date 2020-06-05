شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يكسر لأول مرة حاجز الألف إصابة بـ "كوفيد19" والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الجمعة، تسجيل 1006 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 9846 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن تسجيل 14 حالة وفاة. وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 285 حالة بعد تسجيل 14 حالة اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء 4573 بعد تسجيل 235 حالة شفاء اليوم أيضا.

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