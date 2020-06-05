شكرا لقرائتكم خبر عن آخر جولات "بريكست" تنتهي دون اتفاق والان نبدء بالتفاصيل

انتهت آخر جولة من المحادثات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن علاقتهما المستقبلية دون اتفاق .

وقل كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنيه في تصريح صحفي من بروكسل : إنه لم يتم تسجيل أي تقدم في مجمل الملفات المطروحة طوال المحادثات التي استمرت على مدار أسبوع .

وأضاف أن أحد الملفات الجوهرية العالقة يتعلق بمستقبل تنظيم الصيد البحري للصيادين الأوروبيين في المياه البريطانية، وأن المملكة المتحدة ترفض أي التزام على المدى الطويل .

الجدير بالذكر أن بريطانيا ترفض الاستجابة لمطالب بروكسل والقبول ببعض أحكام المحكمة الأوروبية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، غير أنه تم تحديد موعد 30 يونيو القادم لتقرر بريطانيا ما إذا كانت ستطلب تمديد المفاوضات إلى ما بعد نهاية هذا العام.