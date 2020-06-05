وزير الكهرباء يكشف عن آلية جديدة لحساب الطاقات المستهلكة

كشف وزير الكهرباء ماجد مهدي الامارة، الجمعة، عن آلية جديدة سيتم إعتمادها لحساب الطاقات المستهلكة والمقروءة والمجباة.

وقالت وزارة الكهرباء في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن "وزير الكهرباء عقد بمقر الوزارة اجتماعاً موسعاً ضم وكيل الوزارة لشؤون النقل والتوزيع نافع عبد السادة وعددا من المديرين العامين في الوزارة ومديري دوائر التوزيع ومسؤولي اقسام الصيانة، لغرض تعظيم الجباية ورفع التجاوزات عن الشبكة الكهربائية".

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ونقل البيان عن الامارة حديثه عن "الية تعظيم جباية اجور الكهرباء من الاصناف (المنزلية، التجارية، الحكومية، والزراعية)، الى جانب إشعار المواطنين عن دفع ما بذمتهم من ديون متراكمة"، معتبراً أن "الوزارة الان تمر بازمة حادة بنقص في السيولية ولابد من تعظيم اجور الجباية لسد حاجة الوزارة لصيانة الشبكة الكهربائية من جهة، وسد رواتب الموظفين من جهة اخرى".

ودعا الوزير الى "تشكيل لجان من دوائر التوزيع لمتابعة رفع التجاوزات الحاصلة على الشبكة الكهربائية، وانذار المتجاوزين بعدم تكرار مثل هكذا حالات وان تكررت سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية كافة بحق المخالفين، فضلاً عن نصب المقاييس الكهربائية للمواطنين الذين لم يمتلكوا مقياساً"، مؤكداً أن "هنالك هنالك آلية جديدة سيتم إعتمادها لحساب الطاقات المستهلكة والمقروءة والمجباة".