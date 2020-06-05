ترامب: نجحنا في وقف وباء كورونا وإنقاذ ملايين الأرواح ونعيد فتح الاقتصاد الآن

وقال ترامب في كلمة له، "اعتقدوا أننا سنخسر مزيدا من الوظائف لكن حصل عكس ذلك وسيكون العام المقبل أفضل عام على الإطلاق".

وأضاف أنه "ستكون لدينا مفاجأة سارة قريبا بشأن اللقاح ضد فيروس كورونا حيث أحرزنا تقدماً كبيراً".



وأوضح ترامب، "أنظر اليوم بصورة مختلفة إلى الاتفاقية التجارية مع الصين مقارنة بنظرتي السابقة إليها"، مؤكداً أن "التفاهم مع الصين سيكون أمرا جيدا لكنني لا أعرف ما إذا كان ذلك سيحصل".

وبين أن "كورونا كان هدية غير جيدة من الصين انتشرت في أوروبا والولايات المتحدة لكنها لم تنتشر في الصين"، موضحاً :"اعتقدوا أننا سنخسر 9 ملايين وظيفة لكننا وفرنا 3 ملايين وظيفة جديدة".