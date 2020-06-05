ترامب: نجحنا في وقف وباء كورونا وإنقاذ ملايين الأرواح ونعيد فتح الاقتصاد الآن

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أن بلاده نجحت في وقف وباء كورونا وانقاذ ملايين الأرواح، فيما أشار إلى أنه هناك مساعِ لإعادة فتح الاقتصاد.
وأضاف أنه "ستكون لدينا مفاجأة سارة قريبا بشأن اللقاح ضد فيروس كورونا حيث أحرزنا تقدماً كبيراً".
وأوضح ترامب، "أنظر اليوم بصورة مختلفة إلى الاتفاقية التجارية مع الصين مقارنة بنظرتي السابقة إليها"، مؤكداً أن "التفاهم مع الصين سيكون أمرا جيدا لكنني لا أعرف ما إذا كان ذلك سيحصل".
وبين أن "كورونا كان هدية غير جيدة من الصين انتشرت في أوروبا والولايات المتحدة لكنها لم تنتشر في الصين"، موضحاً :"اعتقدوا أننا سنخسر 9 ملايين وظيفة لكننا وفرنا 3 ملايين وظيفة جديدة".
وتابع ترامب، أن "الأمريكيين يعودون الآن إلى أعمالهم ووظائفهم ونشهد تعافيا سريعاً"، مؤكداً أن "الولايات المتحدة الأمريكية تجاوزت إلى حد كبير فيروس كورونا".
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