نادي الشرطة: نتمسك بحقنا الطبيعي كبطل للدوري في تمثيل العراق آسيوياً

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2020-06-05 | 16:37
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وقال عضو الهيئة الإدارية لنادي الشرطة عدي الربيعي في حديث لـ الخليج 365، إن "نادي الشرطة يتمسك بحقه الطبيعي، بأن يكون ممثل العراق في دوري ابطال آسيا للموسم المقبل 2021 كونه بطل النسخة الماضية من الدوري الممتاز ومع إلغاء النسخة الحالية من المسابقة".
واوضح ان "شروط الاتحاد الآسيوي كانت واضحة جدا باعتماد الترتيب الأخير للدوريات الملغية التي لم يتبقَ منها سوى عدد قليل من المباريات وليس كما حدث مع الدوري العراقي الذي يعتبر ملغيا من الأساس".
واضاف "ليس من المعقول ان تحدد بطل الدوري العراقي بعد مرور 5 جولات فقط وهناك فرق لم تخض سوى 3 مباريات فقط وهذه سابقة لم تحدث بجميع بلدان العالم".
وتابع الربيعي، ان "الدوري العراقي توقف في وقت خاضت به بعض الفرق ثلاث مباريات وأخرى 5 مباريات، بالتالي فإن الحل الأمثل للهيئة التطبيعية هو العودة إلى ترتيب الموسم الماضي".
يذكر ان الشرطة مثل العراق في دوري ابطال اسيا 2020 بعدما توج بلقب الدوري العراقي الممتاز في الموسم الماضي 2019/2020.
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