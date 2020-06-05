إصابة عنصرين من الحشد العشائري بانفجار عبوة ناسفة غرب الرمادي

افاد مصدر امني، الجمعة، بإصابة عنصرين من الحشد العشائري بانفجار عبوة ناسفة غرب الرمادي.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة انفجرت، عصر اليوم، في منطقة الكيلو 35 غرب مدينة الرمادي واستهدفت دورية للحشد العشائري".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "العبوة تسببت باصابة عنصرين من الحشد العشائري بجروح".