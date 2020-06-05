ممثل وزير الصحة يصل الناصرية لتقديم الدعم لدائرة صحة ذي قار

وصل ممثل وزير الصحة جواد ابراهيم، الجمعة، إلى محافظة ذي قار للإطلاع على الواقع الصحي في المحافظة وتقديم الدعم لدائرة صحة ذي قار.
وأضاف البيان، أنه "تم استقبال الوفد الوزاري من قبل مدير عام صحة ذي قار وممثل محافظ ذي قار حازم السعيدي والملاكات الطبية والصحية في الدائرة".
وأوضح البيان، أن "ممثل الوزير أعرب عن دعم الوزارة واسنادها وشجبها الاعتداء الذي حصل في الدائرة ومساندتها لحقوق وكرامة وامن منتسبيها اذ تم رفع دعوى قضائية وعقد مؤتمر صحفي لشجب واستنكار هذا الاعتداء على المؤسسة الصحية".
وبين، أن "الوفد الوزاري سيقوم برفع تقرير مفصل عن الواقع الصحي في المحافظة ليتم تعزيز الإجراءات الخاصة بمكافحة كورونا وعموم الخدمات الصحية".
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