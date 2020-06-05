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ممثل وزير الصحة يصل الناصرية لتقديم الدعم لدائرة صحة ذي قار

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وصل ممثل وزير الصحة جواد ابراهيم، الجمعة، إلى محافظة ذي قار للإطلاع على الواقع الصحي في المحافظة وتقديم الدعم لدائرة صحة ذي قار.
وذكر بيان لوزارة الصحة تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تنفيذًا لتوجيهات وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي، توجه وفد وزاري يترأسه ممثل وزير الصحة والبيئة جواد ابراهيم محافظة إلى ذي قار لتقديم الدعم الى دائرة صحة المحافظة والاطلاع على إهم الإجراءات المتخذة لمواجهة خطر جائحة وإسناد المؤسسات الصحية في المحافظة".

وأضاف البيان، أنه "تم استقبال الوفد الوزاري من قبل مدير عام صحة ذي قار وممثل محافظ ذي قار حازم السعيدي والملاكات الطبية والصحية في الدائرة".

وأوضح البيان، أن "ممثل الوزير أعرب عن دعم الوزارة واسنادها وشجبها الاعتداء الذي حصل في الدائرة ومساندتها لحقوق وكرامة وامن منتسبيها اذ تم رفع دعوى قضائية وعقد مؤتمر صحفي لشجب واستنكار هذا الاعتداء على المؤسسة الصحية".

وبين، أن "الوفد الوزاري سيقوم برفع تقرير مفصل عن الواقع الصحي في المحافظة ليتم تعزيز الإجراءات الخاصة بمكافحة كورونا وعموم الخدمات الصحية".

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