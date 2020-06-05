سيناتور إيطالي عن قطر: ما الذي سيتعلمه أبناؤنا من ممول إرهاب؟

انتقد السيناتور جيوفاني باتيستا فاتسولاري تمرير برلمان بلاده اتفاق تعاون مع قطر في مجال التعليم، متسائلا عما يمكن للنشء أن يتعلم من بلد يمول الإرهاب.

وفي تصريحات لـ"الخليج 365"، قال فاتسولاري، السيناتور بمجلس الشيوخ الإيطالي عن حزب "إخوة إيطاليا"، إن الأخير، بزعامة جيورجيا ميلوني، صوت بالرفض عن قناعة تامة على اتفاق التعاون الذي يجيز للدوحة افتتاح مدارس في إيطاليا.

وتساءل فاتسولاري عن "قدر استفادة روما من اتفاق مماثل، خاصة أن قطر لا تمتلك خبرات علمية أو حضارة تاريخية تتقاطع مع نظيرتها الرومانية".

وتابع مستنكرا: "ماذا سيتعلم أبناؤنا من قطر التي نعرف جميعا تمويلها للمجموعات الإرهابية وأنشطتها غير المشروعة في غسيل الأموال عبر المراكز الإسلامية التي تقبع تحت إمرة جماعة الإخوان؟".

واستشهد فاتسولاري بحادثة تحرير المواطنة الإيطالية تحرير الرهينة الإيطالية سيلفيا رومانو من قبضة تنظيم "الشباب" بالصومال بوساطة قطرية.

واعتبر السيناتور أن وساطة الدوحة "أكدت عمق التعاون والسيطرة القطرية الكاملة على هذه المجموعات الإرهابية".

وقبل أسبوعين، سلطت العديد من وسائل الإعلام الإيطالية الضوء على دور الدوحة المشبوه في إطلاق سراح عاملة الإغاثة رومانو التي اختطفتها حركة الشباب الصومالية في نوفمبر/ تشرين ثان 2018.

وتحدث الإعلام الإيطالي عن الدور الذي قام به مقربون من نظام تميم بن حمد أمير قطر للإفراج عن الرهينة، محذرا من أن قطر تساعد الحركات المتطرفة وتدفع لها أموال بشكل غير مباشر.





"باعوا إيطاليا"

وبالسياق نفسه، اتهم السيناتور، بشكل صريح، "بعض الأحزاب (دون تحديد) ببيع إيطاليا إلى دول تواجه تهم تمويل الإرهاب ورعايته".

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ولفت إلى أن "جماعة (منظمة) الإيكوي التابعة للإخوان والممولة من قطر، لم تخف، تحت أعين جميع أجهزة الأمن الإيطالية والأوربية سعادتها بما حدث (...) ودون توجيه أي انتقاد للمجموعة الإرهابية التي قامت باختطاف الفتاة البريئة وطلب فدية لتحريرها".

وتابع متسائلا: "هل هذا مبدأ الإسلام أن نتخطف الناس الأبرياء ونجبرهم على الدخول فى الإسلام ونطلب فدية لتحريرهم؟ لا أظن أن يكون هذا مبدأ دين رباني يدعو إلى التسامح والمحبة بين الناس".

"أي مستقبل لأبنائنا؟"

السيناتور وجه سؤالا للأحزاب الإيطالية، منتقدا تصرفاتها "غير المبررة" على حد قوله، في إشارة إلى موافقتها على اتفاق التعاون مع قطر.

وقال بهذا الخصوص: "هل فعلا انتم منشغلون بمستقبل أبنائنا في إيطاليا؟

واستطرد: "إن كانت قطر ستمول رسائل علمية لطلابنا، فما نوع هذه الدراسات التي ستمولها؟ هل ستكون على وتيرة تمويل المجموعات في الدول التى تتأجج فيها الصراعات الطائفية؟ أم ستكون بمنطق الأسلحة المتطورة التي تم ضبطها شمالي إيطاليا العام الماضي؟

وختم مشددا على أن "مثل هذا الاتفاق لن يضيف شيئا لإيطاليا.. لا شيء على الإطلاق".

وفي 16 يونيو/حزيران 2019، عثرت الشرطة الإيطالية على صاروخ "جو- جو" يستخدمه الجيش القطري، بحوزة جماعة متطرفة يطلق عليها اسم "النازيون الجدد".

كما أعلنت الشرطة، حينها، توقيف 3 أشخاص عقب اكتشاف مجموعة كبيرة من الأسلحة الآلية وصاروخ قطري ومواد تحمل رموزًا نازية.

وأفادت الشرطة بأن الصاروخ الذي كان في حالة قابلة للتشغيل، هو أحد الصواريخ التي يستخدمها الجيش القطري، وفقا قناة "يورو نيوز" الأوروبية.