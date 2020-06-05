نائبة تركية: أردوغان يواصل إبادة إرادة الأكراد

قالت نائبة بالبرلمان التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، أسقطت عضويتها، الخميس، إن نظام الرئيس رجب طيب أردوغان يواصل تجاهل إرادة الأكراد وإبادتها.



جاء ذلك في آخر تصريحات لليلى غوفن، النائبة البرلمانية مدينة هكاري، والتي اعتقلت أمس، بعد ساعات من إسقاط عضويتها بالبرلمان؛ بسبب أحكام قضائية صادرة بحقها.

وغوفن أعتقلت مع نائبين آخرين أحدهما ينتمي للشعوب الديمقراطي، وآخر لحزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية، اسقطت عنهما العضوية أيضًا.

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك"، الجمعة، فإن غوفن قالت :إن" إرادة الأكراد تتعرض للإبادة منذ 18 عامًا (فترة حكم نظام أردوغان)، وما يشهده الأكراد اليوم لا يختلف كثيرًا عما عاشوه في الماضي، فالصورة تعيد نفسها، والانقلابات تستمر ضد الأكراد المضطهدين".

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وتابعت غوفن أنه "طالما أن أزمة الأكراد لا تصل إلى حل ديمقراطي، فسيواجهون كل يوم حكومة تحاول أن تبقي نفسها على قيد الحياة من خلال توجيه ضربات جديدة لإرادتهم".

شددت على أن "أزمة الأكراد لم تبدأ مع حزب العدالة والتنمية بالطبع، ولكن خلال فترة حزب العدالة والتنمية، نفذ الحزب انقلابات ضد إرادة الشعب الكردي كل يوم لمدة 18 عامًا".

وأشارت النائبة السابقة:" عندما ننظر إلى التاريخ، سنجد أن الانقلابات الموجهة ضد الأكراد، الذين دخلوا البرلمان في عام 1924، لا تختلف كثيرًا، اليوم، عن الانقلاب ضد إرادة الأكراد في عام 2020، وهذا ما يحدث عينه في النظام البرلماني".

وأردفت قائلة:" في الواقع نحن نواجه إبادة من السلطة التركية في الوقت الحالي، وبعبارة أخرى من يعملون على رفع الحصانة عن الأكراد يقولون للأكراد افعلوا هذا وذاك، وفي ذلك الوضع، ليس مفهومًا بالمرة عدم رؤيتهم لإصرار الأكراد على السياسة الديمقراطية.

والخميس، أسقطت عضوية البرلمان عن كل من أنس بربرأوغلو، نائب إسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري، وليلى غوفن، وموسى فارس اوغللاري، نائب، إسطنبول، عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي.