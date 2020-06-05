بوليفيا تغلق سفارتيها في إيران ونيكاراجوا.. توفيرا للنفقات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت بوليفيا، الجمعة، غلق سفارتي بلادها في نيكاراجوا وإيران و3 وزارات فيدرالية، في خطوة تهدف إلى توفير أموال ستخصّص لمكافحة فيروس كورونا المستجد.



وقالت الرئيسة البوليفية جانين آنييز، في خطاب متلفز، إنه "سيتم إغلاق سفارتي بوليفيا في إيران ونيكاراغوا".

وتابعت: "ليس لدينا أي شيء ضدّ الدولتين، نحترمهم وهم أصدقاء".

وأضافت: "علاوة على ذلك، سيتم ضمّ وزارتي الثقافة والرياضة إلى وزارة التعليم، بينما ستصير وزارة الاتصالات جزءا من رئاسة الجمهورية".

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وتابعت آنييز: "الحكومة تعرف كيف توفر الأموال لذلك أمرت بإلغاء 3 وزارات بدل 20 ستصير 17".

واعتبرت أن "كلّ الأموال التي سيتم توفيرها عبر هذا التخفيض ستخصص للصحة ومكافحة الفيروس"، دون أن تكشف عن الحجم المالي للإجراء.

وسجلت بوليفيا حتى الآن أكثر من 12 ألف إصابة و400 وفاة جراء كوفيد-19.

وكان الرئيس اليساري السابق إيفو موراليس أسس روابط سياسية واقتصادية مع البلدين، وقد قدّم استقالته في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عقب أيام من الاحتجاجات العنيفة.