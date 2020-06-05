اليونان: سلوك تركيا عدواني ومستعدون لردعها

وصف وزير الدفاع اليوناني نيكوس بانايوتوبولوس، الجمعة، سلوك تركيا بالعدواني، مؤكدا استعداد بلاده لمواجهتها عسكريا وردعها.



وقال وزير الدفاع في تصريحات صحفية، إننا مستعدون لكافة السيناريوهات مع تركيا من بينها العسكري لحماية حقوقنا السيادية، لكننا لا نريد الوصول إلى هناك، ونريد أن نوضح أننا سنفعل كل ما يلزم للدفاع عن حقوقنا السيادية إلى أقصى حد ممكن.

وأضاف:" سلوك تركيا في الآونة الأخيرة عدواني للغاية، وأعتقد أن الطريقة الوحيدة للتعامل مع هذا السلوك، الذي يميل بشكل عام إلى العدوانية، هو استنفاد جميع الوسائل الدبلوماسية وإلا اللجوء للقوة الرادعة".

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وعندما سُئل عما إذا كانت اليونان "مستعدة لحل عسكري"، كما قال دياكوبولوس، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء اليوناني، رد بانايوتوبولوس بثقة، قائلاً "بالضبط! إننا نستعد لأي احتمال".

يأتي هذا بعد ساعات من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مؤتمر صحفي مع رئيس حكومة الوفاق غير الدستورية في ليبيا فايز السراج، استمرار بلاده في البحث والتنقيب في الفضاء البحري اليوناني في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الأوروبي، أنه على اتصال وثيق بوزيري خارجية اليونان، وقبرص لمتابعة الوضع في البلدين بخصوص أعمال الحفر التي تجريها تركيا، مطالبًا أنقرة بوقف الحفر في المناطق الاقتصادية الخالصة أو المياه الإقليمية التابعة لقبرص واليونان.