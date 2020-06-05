الإمارات ومصر تتفقان على تبادل الخبرات في مكافحة كورونا والتعليم عن بعد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 5 يونيو 2020

انعقد اليوم اجتماع الدورة الرابعة للجنة المشاورات السياسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية على مستوى كبار المسؤولين.



وأكد الجانبان، في بيان صادر عن الخارجية، على قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين وخصوصية عملية التنسيق السياسي بينهما، حيث تم التشاور وتبادل الآراء بشأن القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى التطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة والعالم، ومنها تداعيات جائحة كورونا.

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وأشار الجانبان، إلى أهمية تبادل الخبرات وتجارب البلدين في تطبيق نظام التعليم عن بعد ومنظومة الأمن الغذائي والإجراءات الصحية والطبية في التعامل مع هذه الجائحة والتصدي لها.

وتبادل الطرفان، وجهات النظر حول أبرز التطورات الإقليمية والدولية حيث أسفرت المشاورات بين الجانبين عن توافق الرؤى بينهما حيال العديد من القضايا والأزمات التي تمر بها المنطقة.

وشدد الجانبان، على أهمية الاستمرار في آلية التنسيق والتشاور السياسي بينهما باعتبار أن ذلك يدعم المصالح والأهداف المشتركة ويوحد الجهود لمواجهة التحديات الماثلة أمام الطرفين.