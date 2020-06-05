السعودية: إعادة تشديد الاحترازات الصحية في مدينة جدة لمدة 15 يوما 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 5 يونيو 2020

الخليج 365 - متابعات



اعلنت وزارة الداخلية السعودية، عن إعادة تشديد الاحترازات الصحية في مدينة جدة لمدة 15 يوماً على ان تبدأ من يوم غداً السبت وحتى نهاية يوم السبت 20 يونيو 2020 الجاري.

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واوضح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية في تصريح نشرته وكالة الانباء السعودية(واس)، بان الاحترازات ستشمل منع التجول في جميع أنحاء المدينة من الساعة الثالثة عصرًا إلى السادسة صباحًا، وتعليق أداء الصلوات في المساجد،وتعليق الحضور إلى مقرات العمل بالوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص،وتعليق تقديم الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي،واستمرار السماح بالرحلات الداخلية الجوية والبرية وعبر القطارات،والسماح بالدخول والخروج من المدينة في غير أوقات منع التجول،ومنع أي تجمعات لأكثر من خمسة أشخاص،واستمرار الفئات المسـتثناة بقرارات سابقة في ممارسة أعمالها، مـع مراعـاة أن يكـون ذلك في أضيـق نطـاق، ووفـق الإجـراءات والضوابـط التـي تضعهـا الجهـة المعنية.

وقال المصدر "ان ذلك ياتي بناءً على ما نص عليه البيان المنشور يوم الإثنين 25 مايو 2020م، من أن جميع الإجراءات الواردة فيه تخضع للتقييم والمراجعة الدورية، للنظر في تمديد أي مرحلة أو العودة عنها إلى اتخاذ إجراءات احترازية مشدَّدة، بحسب ما تقتضيه المعطيات الصحية".

واضاف المصدر "بناءً على التقييم الصحي المرفوع من الجهات الصحية المختصة بعد مراجعتها للوضع الوبائي، ونسب الإشغال المرتفعة لأقسام العناية المركزة، فقد تقرر إعادة تشديد الاحترازات الصحية في مدينة جدة لمدة 15 يومًا ،تبدأ من يوم السبت 6 يونيو 2020 م، حتى نهاية يوم السبت 20 يونيو 2020م".

وأوضح المصدر أن بقية مدن ومحافظات المملكة سيستمر الوضع بها كما هو المعمول به حاليًا..مؤكداً أنه في حال ظهور بوادر توجب إجراء تغيير في الآلية في أي منطقة أو محافظة أو مدينة أو حي فإن ذلك سيُعلن في حينه.