شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد المقبل.. "رياضة البرلمان" تناقش خطة التنمية الاقتصادية لاستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اجتماعا يوم الأحد المقبل، لمناقشة الموازنة العامة للوزارة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالى المقبل، سواء للمجلس القومى للشباب، أو المجلس القومى للرياضة، وخطة الهيئة العامة لاستاد القاهرة، بالإضافة لأكاديمية تأهيل وتدريب الشباب، والجهود المرتقبة وما وصلت إليه خلال الفترة الماضية والخطة للعام الجديد.

حيث تناقش اللجنة:

خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2020/2021 لكل من:

· ديوان عام وزارة الشباب والرياضة.

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· المجلس القومي للشباب.

· المجلس القومي للرياضة.

خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2020/2021 لكل من:

· الهيئة العامة لاستاد القاهرة.

·الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب.