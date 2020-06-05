بالأرقام ..التفاصيل الكاملة لموازنة المجلس القومي للمرأه بعد موافقة البرلمان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
شهدت إجتماعات لجنة التضامن الإجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، الموافقة علي موازنة المجلس القومي للمرأه للعام المالي الجديد 2020 /2021، بعد إشادة واسعه بدور المجلس في دعم المرأه المصرية ومساعدتها علي تخطي الصعاب.
وفي هذا الصدد، نستعرض التفاصيل الكاملة لموازنة المجلس القومي للمرأه في العام الجديد :
1- زيادة جملة موازنة المجلس القومي للمرأه في العام الجديد 2020/2021 لتصل إلي 85 مليون و887 ألف جنية مقابل 69 مليون و987 ألف العام الجارى 2020/20219 وذلك بزيادة قدرها 15 مليون و9 الاف جنية.
2- شهدت مخصصات الباب الأول (الأجور والتعويضات) ارتفاعا العام الجديد لتصل إلي 28 مليون و876 الف جنية مقابل 24 مليون و577 ألف جنية العام الجارى بزيادة قدرها 4 مليون و299 ألف جنية.
3- شهدت مخصصات الباب الثاني (شراء السلع والخدمات) ارتفاعا طفيفا لتصل إلي 9 مليون و426 ألف العام الجديد مقابل 8 مليون و235 الف جنية العام الجارى.
4- شهدت مخصصات الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية) ارتفاع طفيف حيث تقدر بنحو 2 مليون و505 الف جنية العام الجديد مقابل 2 مليون و105 ألف جنية العام الجارى.
5- بلغت مخصصات الباب الخامس (المصروفات الأخري) العام الجديد نحو 80 الف مقابل 70 الف العام الجارى.
6- شهدت مخصصات الباب السادس (الاستثمارات) ارتفاعاً العام الجديد لتصل إلي 45 مليون جنية مقابل 35 مليون العام الجارى بزيادة قدرها 10 مليون جنية.
7- بلغت جملة الموارد العام المالي الجديد 2020/2021 نحو 85 مليون و887 ألف مقابل 69 مليون و987 الف جنية العام الجارى.
8- قدرت جملة الإيرادات خلال العام الجديد نحو 200 الف جنية وهي ذات الاعتمادات في موازنة العام الجارى.
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