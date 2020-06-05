شكرا لقرائتكم خبر عن النائب هشام مجدي يغادر مستشفى العزل ويصل منزله وسط فرحة أبنائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر النائب هشام مجدي، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ناصر بمحافظة بني سويف، صباح اليوم الجمعه، المستشفى الخاص الذي كان يخضع فيه للعزل، بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا المستجد، ووصل إلي منزله وسط فرحة ذويه وأبنائه الذين استقبلوه بحفاوة شديدة.

وقال النائب هشام مجدي، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ناصر بمحافظة بني سويف، في تصريح لـ"الخليج 365"، إنه خرج صباح اليوم الجمعه من مستشفي العزل بعد تماثله للشفاء في أعقاب انتظامه على بروتوكول العلاج الذي وصفه بـ"الناجح".

وأضاف مجدي، أنه أجرى مسحة أخيرة لمزيد من الاطمئنان مساء أمس من أجل المتابعة، إلا أن الآشعه والتحاليل أظهرت تحسنا كبيراً في حالته، مطالباً جميع المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأشار هشام مجدي، إلى أنه استعان بالله في مواجهته لفيرورس كورونا، بقوله : "الثقة بالله والتفاؤل هما السلاح في مواجهة الفيروس".

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جدير بالذكر أنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، واستعداداً لانعقاد الجلسات العامة للبرلمان يومي الأحد والاثنين، قام المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب بمراجعة جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل المجلس لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووجه المستشار محمود فوزي، بتوفير الكمامات لجميع المترددين على المجلس، وتوفير المطهرات اللازمة في كافة القاعات والطرقات.

وشدد فوزي، على تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، والتأكد من المسافات الآمنة في القاعات المقرر عقد اجتماعات اللجان النوعية بها، حيث تم تجهيز جميع القاعات الكبيرة دون القاعات الصغيرة، والتي ستشهد عدداً من الاجتماعات الأسبوع القادم لمناقشة موازنات الوزارات والجهات المختلفة، في إطار قرب مناقشة مجلس النواب للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021.