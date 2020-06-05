شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية الأحزاب تستعرض جولة لنائب قنا خلال تفقده مصنع إنتاج كمامات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت تنسيقية شباب الأحزاب جولة ميدانية لأحد أعضائها نواب المحافظين، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك"، وتضمنت الجولة هذه المرة تفقد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا - عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين والمدير الإقليمي لمؤسسة النداء بقنا مصنع الملابس بمنطقة المعنا، وهو أحد مشروعات المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء" بمحافظة قنا الذي يوفر 105 فرصة عمل للفتيات .

وأوضح نائب المحافظ أن المصنع يقوم حاليا بإنتاج كمامات ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات القياسية ويتم توزيعها بمنافذ المحافظة المختلفة بمجمعات المواقف والوحدات المحلية ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل الأسواق والمنشآت العامة والخاصة والمصالح الحكومية والبنوك ووسائل النقل العام والجماعي حفاظا على الصحة العامة .

ووجه نائب المحافظ الشكر لمؤسسة النداء وللفتيات العاملات بالمصنع علي مجهوداتهم في توفير الكمامات للمواطنين بأسعار مناسبة في ظل زيادة الطلب عليها للوقاية من فيروس كورونا .

وتضم تنسيقية الأحزاب عدد من الأحزاب السياسية والسياسية والتى تعمل وفق استراتيجية تستهدف خدمة صالح المجتمع وتلبية احتياجاته.