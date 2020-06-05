شكرا لقرائتكم خبر عن 6 اجتماعات لـ"صناعة البرلمان" لبحث موازنات الهيئات والجهات التابعة للقطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب 6 اجتماعات الأسبوع المُقبل، حيث ينعقد الاجتماع الأول صباح يوم الأحد لمناقشة مشروعى الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالى 2020/2021 بشأن الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة (الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمجلس الوطنى للاعتماد، والمعهد القومى للجودة).

وتعقد الاجتماع الثانى الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد أيضا لمناقشة مشروعى الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالى 2020/2021 بشأن الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة (الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، ومصلحة الكيمياء(.

كما تعقد اللجنة اجتماعها الثالث الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأحد لمناقشة مشروعى الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالى 2020/2021 بشأن الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وتعقد الاجتماع الرابع صباح يوم الإثنين لمناقشة مشروعى الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالى 2020/2021 بشأن الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة (المطابع الأميرية، ومعهد التبين للدراسات المعدنية، ومصلحة الكفاية الإنتاجية(.

أما الاجتماع الخامس فسيُعقد الساعة الحادية عشرة صباح يوم الإثنين لمناقشة مشروعى الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالى 2020/2021 بشأن الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة (الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومصلحة الرقابة الصناعية(، أما الاجتماع السادس الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الاثنين لمناقشة مشروعى الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالى 2020/2021 بشأن الهيئة القومية السلامة الغذاء.