تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط – محمد إبراهيم:
أكد مصدر مطلع بمديرية الشئون الصحية بدمياط، تسجيل 6 حالات جديدة إيجابية بفيروس "كورونا" المستجد، اليوم الجمعة، بعد ساعات من تسجيل ٧ في مراكز مختلفة من الإقليم.
وأكد المصدر، في تصريح لـ"الخليج 365"، أن الحالات الجديدة لا يوجد بينها مصابون من خارج المحافظة، موضحًا أنه جرى تعافي حالتين بمركز التعليم المدني بمدينة دمياط الجديدة.
وقال إن نسب التعافي تتزايد يوميًا بفضل جهود الوقاية التي تتبعها الفرق الطبية في المراكز المتخصصة للعزل، لافتًا إلى أن المركز يقدم خدماته لجميع المخالطين في الإقليم والمحافظات المجاورة
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