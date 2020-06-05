تعافي 9 حالات جديدة من فيروس كورونا في مستشفى عزل العجمي بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

ارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، اليوم الجمعة، بمستشفى العجمي النموذجي إلى 204 أشخاص، بعد خروج 9 حالات جديدة وتماثلهم للشفاء.

وقال مصدر مسئول بإدارة مستشفى العزل بالعجمي، إن الطاقم الطبي احتفل بخروج الحالات المشار إليها عقب إنهاء الفحوصات الخاصة بها، وفقًا للبروتوكولات الطبية المتبعة من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

وأضاف المصدر لـ "الخليج 365" أنه جرى عمل من التحاليل المعملية وأخذ المسحات من الحالات أكثر من مرة للتأكد من سلبية نتائجها للفيروس، لافتا إلى أنه يتم نقل حالات المتماثلين للشفاء بسيارات مجهزة إلى أماكن إقامتهم بالمحافظات المختلفة.